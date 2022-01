Teltow

Ein Ladendieb in Teltow wollte sich nicht fassen lassen – und richtete noch viel mehr Unheil an.

Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts beobachtete am Donnerstag kurz vor 11 Uhr, wie ein Mann mit Waren, die er nicht bezahlt hatte, das Geschäft verließ. Sie sprach ihn an, doch er ließ sich nicht aufhalten, sondern stieg in ein Auto.

Unterstand bei der Flucht in Teltow gerammt

Die Mitarbeiterin versuchte noch, ihn an der Abfahrt zu hindern- Doch darauf nahm der Täter keine Rücksicht – die Frau stürzte, blieb jedoch unverletzt.

Im weiteren Verlauf fuhr der Mann zunächst gegen einen Unterstand für Einkaufswagen, der hierdurch zerstört wurde. Auch ein neben dem Unterstand geparkter Pkw wurde beschädigt.

Doch das Kennzeichen hatten sich Zeugen notiert. Die Polizei suchte im weiteren Verlauf den Halter des Autos auf und fand einen Verdächtigen. Die Beamten nahmen den Mann zunächst fest. Nach einer Vernehmung und Rücksprache mit Staatsanwaltschaft wurde er wieder entlassen. Gegen ihn laufen Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls in Verbindung mit gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Fahrerflucht.

