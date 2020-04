Teltow

In einer Bankfiliale in der Teltower Oderstraße lieferten sich Kunden und ein Sicherheitsmitarbeiter einen handgreiflichen Streit.

Am Dienstag gegen 17 Uhr wollte der 25-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Filialtür schließen. Doch ein 54-Jähriger und seine weibliche Begleitung wollten unbedingt noch hinein. Die Frau habe ihren Fuß in die Tür gestellt, berichtete der 25-Jährige gegenüber der Polizei. In der Folge kam es zu einer Schlägerei unter den Männern, bei der sich beide im Gesicht und an Gliedmaßen verletzten.

Anzeige

Die Polizei schritt ein und nahm jeweils eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline