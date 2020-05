Teltow/Schönefeld

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat im Fall eines Quarantäne-Verweigerers aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Teltow hart durchgegriffen. Wie der Krisenstab des Kreises am Mittwochabend mitteilte, wurde der Mann mit einer richterlichen Anordnung für die Dauer der Quarantäne in der Ausreisesammelstelle in Schönefeld festgesetzt. Passiert ist das nach Angaben des Kreise am Dienstagabend mit Hilfe der Polizei.

In der Pressemitteilung, die der Krisenstab jeden Tag zur Corona-Lage in Potsdam-Mittelmark herausgibt, heißt es dazu: „Eine Person aus der Gemeinschaftsunterkunft in Teltow hatte sich der Quarantäne durch Entfernen aus der Einrichtung widersetzt. Nach Erscheinen in der Einrichtung wurde die betroffene Person mit Hilfe der Polizei festgesetzt und mit einem Krankentransport der Johanniter in die Ausreisesammelstelle Schönefeld gebracht.“ Dies sei der erste Fall im Land Brandenburg, „der mit dieser Konsequenz vollzogen wurde“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Von MAZ-online