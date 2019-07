Teltow

Ein gutes Auge bewiesen Polizeibeamte am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Teltower Kanada-Allee. Darauf weist die Polizei via Twitter hin.

Der Streife fiel ein Mann auf, der ein Fahrrad der Marke Zündapp in einen polnischen Seat Arosa laden wollte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten ein zerschnittenes Fahrradschloss und eine Kneifzange.

Das Fahrrad sowie das Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Der 40-jährige Russe wurde als mutmaßlicher Fahrraddieb vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline