Teltow

Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach einem Ladendieb. An einem Dienstag, dem 22. Januar dieses Jahres, gegen 21.30 Uhr, hielt sich der Mann im Rewe-Markt in Teltow in der Mahlower Straße auf. Der Mann wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er sich Getränke in seinen Rucksackbeutel steckte und zur Kasse ging.

Dort bezahlte er, wahrscheinlich um nicht aufzufallen mehrere Flaschen Bier, jedoch nicht die Waren in seinem Rucksack. Hinter dem Kassenbereich wurde der Täter von zwei Mitarbeitern des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Er diskutierte zunächst, räumte den Diebstahl schließlich aber ein. Nachdem er erfahren hatte, dass die Polizei unterrichtet worden ist, wurde er zunehmend unkooperativer und ungeduldiger, da er sich vom Tatort entfernen wollte.

Die Mitarbeiter hinderten ihn jedoch immer wieder, über mehrere Minuten lang, daran. Schließlich trat er plötzlich auf beide Männer zu und nahm diese in den Schwitzkasten, im Anschluss floh er in Richtung des gegenüber gelegenen Neubaugebietes. Die beiden Zeugen wurden nicht verletzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls auf und ermittelt zu dem Unbekannten. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur, aber einen kräftigen Oberkörper. Er hat dunkelblonde Haare und trug am Tattag eine schwarze Mütze (weiße Aufschrift „Escape“). Er sprach deutsch mit ortsüblichen Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kurzmantel mit Kragen, darunter ein helles Oberteil, helle blaue Jeans (ausgewaschen), braune Schuhe (Sneaker) mit weißer Zwischensohle und roch nach Alkohol. Wer der Polizei Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter 0331/5 50 80 zu melden – oder im Netz unterpolbb.eu/hinweis

Von MAZonline