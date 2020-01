Teltow

Offenbar durch das Aufheben einer Terrassentür haben sich unbekannte Täter am freitag Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft. In dem in der Raabestraße gelegenen Haus durchwühlten sie zahlreiche Schränke, augenscheinlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen des Eigentümers nichts, der entstandene Schaden konnte nicht beziffert werden. Es laufen Ermittlungen gegen Unbekannt.

Von MAZonline