Teltow

Aus einem Kleintransporter in Teltow haben bislang unbekannte Täter Werkzeuge gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Paul-Singer-Straße. Die Täter schlugen zwischen Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr, und Sonntag, 10. Mai, 18.45 Uhr, eine Seitenscheibe des Firmenautos ein. Nach Polizeierkenntnissen wurden mehrere elektronische Werkzeuge gestohlen. Ein Mitarbeiter meldete den Diebstahl der Polizei. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.

Von MAZonline