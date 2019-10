Teltow

In Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Polizei in der Nacht zu Freitag zu einem Einsatz ausgerückt. Weiträumig abgesperrt ist die Chopinstraße, nachdem sich hier in der Nacht tragische Szenen in der Nacht angespielt haben: Nachbarn hatten Schreie gehört, gegen 1.20 Uhr die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun hier: Es soll sich um eine getötete Frau und einen verletzten Mann handeln, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

An der Chopinstraße habe es möglicherweise ein Tötungsdelikt gegeben, sagte ein Polizeisprecher auf MAZ-Anfrage. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz dauere noch an.

Mehr in Kürze.

Von RND/iro