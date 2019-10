Teltow

Am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr stellten Beamte der Teltower Polizei in der Ruhlsdorfer Straße Alkoholgeruch in der Atemluft eines Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Deutlich zu viel, um ein Fahrzeug zu führen –und überdies mit Strafe bedroht. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und dem betrunkenen Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

>>> Mehr Polizeimeldungen aus der Region

Von MAZonline