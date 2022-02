Teltow

Am Samstagabend wurde die Polizei in Teltow gerufen, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld gekommen war. Ein 32-Jähriger sollte den Ort des Geschehens verlassen, damit weitere Eskalationen vermieden werden – stattdessen griff der Mann aber die Beamten mit Tritten an. Verletzt wurde niemand, der Mann musste jedoch die Nacht in Gewahrsam verbringen.

Von MAZonline/krf