Teltow

Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zum Sonntag in Teltow, wie aus bislang unbekannten Gründen eine Person einer anderen einen Schlag auf den Hinterkopf versetzte. Als die Polizei eintraf, griff einer der Beteiligten auch diese an, er schlug einem Polizisten ins Gesicht, einer Beamtin zweimal gegen den Kopf. Der Angreifer wurde in das Polizeigewahrsam Potsdam verbracht, gegen ihn wird wegen verschiedener Straftaten ermittelt.

>>> Mehr Polizeimeldungen aus der Region

Von MAZonline