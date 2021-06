Teltow

Drei Verletzte und ein teurer Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls an der Kreuzung von Saganer und Rheinstraße in Teltow.

Ein Audi war am Donnerstagvormittag in die Rheinstraße abgebogen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda. Die Audi-Fahrerin wurde verletzt, lehnte aber eine weiter Behandlung ab. Fahrer und Beifahrerin des Skoda wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Wegen des Unfalls war die Saganer Straße zeitweise voll gesperrt.

Von MAZonline