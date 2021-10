Potsdam-Mittelmark

Der erste Kandidat für die Anfang kommenden Jahres stattfindende Wahl eines neuen Landrates für Potsdam-Mittelmark steht fest: Hans-Peter Goetz von der FDP hat am Freitag bekanntgegeben, dass er antreten wird. Er ist Kreis- und Fraktionsvorsitzender sowie Stadtverordneter in Teltow.

Als Themen nennt er unter anderem beste Bildung für beste Chancen, selbstbestimmtes Leben auch im Alter, einen guten Öffentlichen Verkehr und bessere Radwege als alternatives Angebot zum Auto. Außerdem einen zügigen Breitbandausbau für die Digitalisierung und Ressourcenschonung und schnelle Genehmigungsverfahren für wirtschaftlichen Erfolg.

Seit 1962 Teltower

Zur vorgezogenen Landratswahl sagte Goetz: „Das kam jetzt überraschend. Aber wir sind fit und freuen uns auf den Wahlkampf.“

Goetz wurde 1961 geboren und lebt seit 1962 in Teltow. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit 1990 ist er Rechtsanwalt in Teltow mit einem Schwerpunkt im öffentlichen Recht. Von 2009 bis 2014 war Goetz Mitglied des Landtages. Seit 2003 ist er Mitglied des Kreistages Potsdam-Mittelmark und Stadtverordneter in Teltow.

Henry Liebrenz von der Fraktion Bündnis 90/Grüne hat als erster auf die Bekanntgabe gegenüber der MAZ reagiert: „Herr Goetz ist ein kompetenter Mann und aus Sicht der FDP Potsdam-Mittelmark ist die Kandidatur von Herrn Götz sicherlich folgerichtig.“ Seine eigene Partei hat noch nicht entschieden, ob sie auch einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken wird.

Am 26. September, dem Bundestags-Wahlsonntag, hatte Landrat Wolfgang Blasig (SPD), recht überraschend seinen vorzeitigen Rücktritt bekanntgegeben. Aktuell sind die Parteien auf der Suche nach Kandidaten für die anstehende Wahl. Auch die Stelle von Blasigs Stellvertreter, des ersten Beigeordneten, ist ausgeschrieben. Christian Stein (CDU) steht für keine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Von Konstanze Kobel-Höller