Teltow

In einem Geschäft an der Potsdamer Straße in Teltow endete am Samstagabend ein verbaler Streit in einer Prügelei mit einem Verletzten. Gleich mehrere Anrufer hatten der Polizei von dem Geschehen in dem Laden berichtet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine unübersichtliche Situation vor, zu der noch sprachliche Hürden und unkooperative Beteiligte kamen.

Kontrahent bleibt unbekannt

Zur Klärung des Sachverhaltes wurden ein Dolmetscher und die Kriminalpolizei hinzugerufen. Der verletzte Beteiligte habe sich nach Angaben der Polizei die ganze Zeit über unkooperativ verhalten, wollte sich im Krankenhaus nicht behandeln lassen und gab auch den Namen seines Kontrahenten nicht preis. Der Beschuldigte blieb damit unbekannt. Die Körperverletzung hatte keine wesentlichen Folgen für den Mann, sei aber gefährlich verursacht worden.

Von MAZonline