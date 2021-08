Teltow

In der Lichterfelder Allee stießen am Dienstagmorgen eine Radfahrerin und ein Kleinkind zusammen. Der kleine Junge fuhr nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt mit seinem Laufrad vom Gehweg auf den Radweg und kollidierte dort mit einer 19-jährigen Radlerin. Die junge Frau bleib unverletzt, der Junge allerdings kam verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Von MAZonline