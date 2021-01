Rangsdorf

Reichlich Spender fanden sich am vergangenen Sonnabend auf dem Parkplatz bei Edeka Franeck in Rangsdorf ein, um so den Vogelpark in Teltow im benachbarten Potsdam-Mittelmark zu unterstützen. Michael Schwarz, sachkundiger Bürger im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales, und Jochen Ehsemann, Administrator der Facebook-Gruppe Rangsdorf und Umgebung hatten zu Spenden für den Vogelpark aufgerufen.

Hänger stand ab 8 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz

Der Rangsdorfer Immobilienmakler Martin Schubert und der Kreistagsabgeordnete Jan Bartoszek schlossen sich der Spendenaktion an. Bei Regen und Schnee stand ein Anhänger für Futterspenden ab 8 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Franeck bereit, die sich darüber hinaus noch mit Futter- und einer Geldspende beteiligten.

Der Hänger füllte sich schnell, einzelne Rangsdorfer kamen mit gefüllten Einkaufswagen aus dem Edeka. Anders als sonst landete der Inhalt der Einkaufswagen nicht im privaten PKW, sondern im Anhänger von Michael Schwarz.

Futter sichert Vogelpark das Überleben bis März

Daneben summierten sich zahlreiche Geldspenden am Ende auf über 1200 Euro, die Lothar Lübeck mit Tränen in den Augen entgegen nahm. Futter und Geldspende sichern das Überleben der Tiere im Vogelpark bis Mitte/Ende März.

Von Udo Böhlefeld