Teltow

Im Real-Markt in Teltow hat sich am Freitagabend gegen 19.15 Uhr ein Mann als Kriminalkommissar ausgegeben und eine Person in dem Supermarkt durchsucht. Der falsche Kommissar war nach Polizeiangaben „augenscheinlich alkoholisiert“. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

