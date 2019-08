Teltow

Wenn am Samstag Rock am Kanal zum siebten Mal stattfindet, um Geld für die Unterstützung sozialer Projekte einzunehmen, rückt die Teltower Veranstaltung noch etwas näher an den Kanal: Der Parkplatz am Zeppelinufer kommt wegen der angrenzenden Wohnbebauung nicht mehr in Frage,als neuer Standort dient nun der Stadt...