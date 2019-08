Ruhsldorf

Die Grundschule „Am Röthepfuhl“ im Teltower Stadtteil Ruhlsdorf startet ab sofort digital durch: Mit Hilfe von Zuschüssen des Landes Brandenburg stattete die Stadtverwaltung die Schule kürzlich mit 30 Tablets, 30 Notebooks, einem interaktiven Tafelsystem und zwei Dokumentenkameras aus. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) übergab dieser Tage das Equipment an Schulleiter Thomas Müller und seinem Team sowie die Schüler.

Zur Finanzierung der modernen Ausrüstung steuerte das Brandenburger Bildungsministerium rund 22 000 Euro bei. Die Stadt Teltow beteiligte sich an den Kosten mit etwa 15 000 Euro. Außerdem verfügt die Grundschule „Am Röthepfuhl“ jetzt auch über ein eigenes WLAN-Netz.

EDV-Bereich richtete Technik ein

Grundlage der jetzt erfolgten Modernisierung der IT- und Medienausstattung der Grundschule war die Verabschiedung eines Medienentwicklungsplanes im November 2018. Danach wurden die Fördermittel beantragt und bereits im Dezember des vergangenen Jahres bewilligt. Die EDV-Abteilung der Stadtverwaltung Teltow installierte die Medien im März dieses Jahres und richtete sie auch ein. Insgesamt 156 Schüler in sieben Klassen können nun die digitale Technik in ihrem Unterricht nutzen.

Bund stellt 151 Millionen Euro bereit

In der Stadt Teltow befinden sich derzeit drei Grundschulen in kommunaler Trägerschaft. Alle drei Einrichtungen sollen auch weiterhin mit neuer, digitaler Technik ausgestattet werden, sagt Bürgermeister Schmidt. Die Grundlage dafür bildet der „ Digitalpakt Schule“ der Bundesregierung. Das Kabinett der brandenburgischen Landesregierung hat die Förderrichtlinie zur Umsetzung dieses Programms beschlossen.

Insgesamt erhält Brandenburg vom Bund rund 151 Millionen Euro bei einem Kofinanzierungsanteil von 17 Millionen Euro, um Bildungseinrichtungen mit digitaler Technik auszustatten. Davon wird auch Teltow weiterhin profitieren.

