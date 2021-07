Rundfahrt von Teltow an den Schlachtensee: Geführte Radtour

Teltow

Vom Marktplatz Teltow zum Schlachtensee geht eine geführte Radtour am kommenden Samstag, 10. Juli.

Entlang der Seenkette, die von einer eiszeitlichen Rinne gebildet wird, führt der Weg die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei auf beschaulichen Uferwegen anstatt auf Hauptverkehrsstraßen. Entdeckt werden unterwegs naturnahe Orte in der Stadt.

Die Seen werden umradelt, dann geht es nach einer geplanten Pause in der alten Fischerhütte am Schlachtensee wieder zurück nach Teltow. Die Dauer der Tour ist mit insgesamt rund vier Stunden angesetzt, Radtourführerin ist die Kleinmachnowerin Barbara Sahlmann.

Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Marktplatz Teltow, hier ist auch der Zielort. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch (03328/4781-293) oder per E-Mail unter j.menard@teltow.de anzumelden!

