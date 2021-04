Teltow

Eltern von Schülern der Anne-Frank-Grundschule in Teltow fühlen sich im Homeschooling zu schlecht informiert. Sie sollen helfen, Lernstoff gezielt zu vermitteln, aber, so Holger von Brocke, Elternsprecher in der fünften Klasse: „Um mögliche Lücken zu schließen, müssen Eltern wissen, welche Inhalte trotz Heimunterricht mittlerweile versäumt wurden.“

Informationen dazu hofft er im sogenannten Curriculum zu finden, ein individuelles Handlungskonzept jeder Schule auf Basis des Rahmenlehrplans. Das Konzept sollte „in geeigneter Weise der schulischen Öffentlichkeit bekannt gegeben“ werden, heißt es bereits 2009 in einem Rundschreiben des Bildungsministeriums.

Curriculum der Anne-Frank-Schule Teltow ist 500 Seiten dick

Das Curriculum der Anne-Frank-Grundschule umfasst mehr als 500 Seiten und liegt, wie an vielen Grundschulen auch, aktuell nur in Papierform vor. Elternsprecher von Brocke, der derzeit zwei und ab August drei Kinder auf die Anne-Frank-Grundschule schicken wird, hat deshalb darum gebeten, sich Fotokopien der relevanten Fächer und Jahrgänge machen zu dürfen.

Ein Gesuch, das die Schule bislang ablehnt. Eltern hätten zwar „jederzeit die Möglichkeit, vor Ort Einsicht in das schulinterne Curriculum zu nehmen“, erklärt Schulleiterin Katrin Kliche auf Nachfrage der MAZ. Das Kopieren oder Abfotografieren einzelner Passagen ist jedoch nicht gestattet. Aufgrund der „Komplexität des Dokuments, könnten bei der auszugsweisen Erstellung von Kopien“ Inhalte des Curriculums „durch Eltern anders interpretiert und verstanden werden“, als es in einem „erläuternden Gespräch vor Ort durch die Lehrkräfte oder Schulleitung möglich ist“, begründet auch die zuständige Schulrätin Heike Noll die Vorgehensweise der Schule.

„Zu komplex“ – das lassen Eltern nicht gelten

Das kann von Brocke nicht nachvollziehen: „Soll ich mir all das merken, was ich in der Schule nur anschauen darf?“ Ihm gehe es darum, den schulinternen Lehrplan am Abend in Ruhe anschauen und mit dem bisher vermittelten Stoff abgleichen zu können.

„Ich möchte wissen, was unter Normalbedingungen hätte gelernt werden sollen und von welchem Wissensstand weiterführende Schulen ausgehen, den die Kinder aber vielleicht gar nicht haben“, sagt er, „wenn ich dann noch Fragen habe, wende ich mich gezielt an die Lehrkräfte.“ Diese seien durch das gleichzeitige Abhalten von Präsenz und Distanzunterricht sowie Notbetreuung, Impfungen und Schnelltests ohnehin schon sehr belastet.

Fronten sind verhärtet

Zuspruch für seine Idee erfährt von Brocke von anderen Eltern. „Wir versuchen seit einem Jahr der Pandemiebildungsmisere Herr zu werden, aber ohne ein klares Ziel, wo wir landen müssen, ist das nahezu unmöglich“, kritisiert ein Vater im Klassenchat. Eine Mutter ergänzt, dass auch „andere Eltern gern den Lehrplan zum Nachvollziehen zur Verfügung hätten“.

Die Schulleitung bleibt dennoch dabei: Das Curriculum sei „so komplex, dass selbst ein Kopiervorgang äußerst aufwendig wäre.“ Sobald wieder Kapazitäten frei wären, würde die Schule es digitalisieren. Bislang fehlten dafür die technischen Voraussetzungen. Elternvertreter von Brocke ist enttäuscht: „Die Pflicht, das Curriculum als Teil des Schulkonzeptes den Eltern zugänglich zu machen, gibt es seit zwölf Jahren. Es gerade jetzt den Eltern nicht zur Verfügung zu stellen, dafür fehlt mir jedes Verständnis.“

Von Madlen Pilz