Mandoline, Banjo, Kistenbass, Waschbrett, Geige und Gesang gibt es am Freitagabend im Hof des Teltower Bürgerhauses zu hören, wenn die Band „Searchin’ The Roots“ ihr jährliches Konzert gibt – auch wenn der „Tag der offenen Höfe“ dieses Jahr ausfällt.

Schwungvolle Musik am Teltower Bürgerhaus von „Searchin’ The Roots“

