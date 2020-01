Teltow

Am Dienstag um 14.25 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Marktes in der Teltower Oderstraße per Notruf bei der Polizei, weil er Ladendiebe festsetzen konnte. Den ersten Erkenntnissen nach luden sich zwei Tatverdächtige mit moldawischer Staatsangehörigkeit Kosmetika und Elektronik im Wert von 650 Euro in einen Trolley ein und wollten den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Zeitgleich versuchen vier Tatverdächtige mit georgischer Staatsangehörigkeit im Kassenbereich Zigaretten im Gesamtwert von etwa 500 Euro zu entwenden. Da es zu angespannten Situationen kam, waren mehrere Polizeibeamte vor Ort. Zwei Tatverdächtige (Moldawier) wurden zur Durchführung eines sogenannten beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen, die georgischen Tatverdächtigen mit festem Wohnsitz wurden bis auf eine Person entlassen. Diese war zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline