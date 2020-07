Seniorin in Teltower Abrisshaus: „Ich bin noch nicht in die Knie gegangen“

Teltow

Rund ein Jahr ist es her, da lebte Solweig Mebus (77) aus Teltow quasi Haus an Haus mit einem Abrissbagger: Die andere Hälfte des Doppelhauses, das sie bewohnte, wurde Stück für Stück demontiert, Platz für ein neues Projekt sollte geschaffen werden. Für die Seniorin unruhige Zeiten, die Wände wackelten, Risse traten auf, die fehlende Wärmedämmung an der ehemaligen Innenwand sorgte für zeitweise frostige Temperaturen.

Unterstützung bekam Mebus aus der Nachbarschaft, der Projektleiter Peter Träger fühlte sich von der Front, auf die er traf, getroffen. In den 40 Jahren seines Berufslebens sei er noch nie so angefeindet worden, kommentierte er verschiedenste Vorwürfe. Doch wie ist die Situation heute, wie geht es Mebus, wie weit ist die Baustelle?

Der Neubau neben dem halben Doppelhaus in Teltow-Seehof. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Das halbe Haus in Teltow-Seehof steht noch, daneben ist ein bereits verputzter Rohbau. Modern, näher an der Straße an die anderen Häuser hier. Das Treppenhaus, das die Verbindung zum zweiten Teil des Projektes darstellt, ist auch schon fertig. Doch hier muss der Investor noch warten, denn Mebus hat nicht vor, ihre Doppelhaushälfte zu räumen und damit Platz für weitere Wohnungen zu machen. Wie ein Fels sitzt sie in ihrer Küche. „Ich habe mich noch nicht arrangiert damit, ich bin noch nicht in die Knie gegangen. Doch eigentlich gehe sie nicht mehr gerne raus, ständig würden sogar fremde Spaziergänger vor dem neuen Nachbargebäude stehen bleiben und fassungslos fragen, „wie denn sowas überhaupt genehmigt werden kann, das passt ja gar nicht ins Stadtbild.“ Immer wieder werde sie gefragt, ob sie das nicht verhindern hätte können.

Der Ärger auf den Investor ist noch groß

Der Ärger auf den Investor hat sich in dem Jahr nicht gelegt. Mebus und ihre Nachbarin Anne-Katrin Bartsch berichten von Ärgernissen, es sei gegen Regeln und Vorschriften verstoßen worden. Sie erzählen von Straßensperrungen etwa wegen Anlieferungen morgens um acht Uhr, von denen niemand informiert war, sodass die Anwohner nicht zur Arbeit fahren konnten. Davon, dass die ganze Gegend nach dem Zurechtschleifen der Wärmedämmung von Styroporkügelchen überzogen war. „Alles war weiß, der Straßenrand, der Pool der Nachbarn, Katzen hatten es im Fell, der Brunnen hat jetzt noch einen weißen Rand.“ Auch um die Birke auf dem Baugrundstück musste gekämpft werden, immer wieder seien die Wurzeln angebaggert worden, bis zumindest Bretter aufgestellt wurden.

So sah das Haus während der Abrissarbeiten aus – rechts wohnt Mebus. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Projektleiter Peter Träger ist hörbar frustriert. „Wir sind ja die ganz Bösen und die anderen die Guten. Das ist ja oft so. Dabei haben wir nur unsere Arbeit gemacht – und das im Rahmen der Genehmigungen.“ Natürlich habe man nicht extra Krach gemacht, um Frau Mebus, die immerhin auch weniger Miete wegen der Bauarbeiten zahle, zu ärgern. „Ein gewisses Entgegenkommen erfährt sie schon von uns.“ So werde auch überlegt, die Wärmedämmung der Innenwand zu verbessern, obwohl durchgerechnet worden sei, dass durch das neue Gebäude davor der Zustand nicht schlechter als zuvor sei.

Er denkt aber nicht gerne an Teltow. Ständig hätte er Anrufe vom Amt bekommen, etwa dass Müll auf der Straße wäre. Das sei dann eben weggeräumt worden. Natürlich habe man auch die üblichen „Bausünden“ gemacht. So sei es sicher vorgekommen, dass mal ein Lkw quer gestanden und niemand dran vorbeigekommen sei. „Aber wir haben uns bemüht.“ Zu dem Vorwurf mit dem Dämmmaterial meint Träger, er habe sich kundig gemacht. Wenn mit einem so leichten Baumaterial auch nur ein paar Minuten unsachgemäß vorgegangen werde, könne es schon vorkommen, dass etwas verweht werde.

Im Herbst ist Einzug

Dass er das angeschlossene zweite Haus mit zwei bis drei Wohnungen schon bald bauen kann, daran glaubt er nicht mehr. Auch das Einfamilienhaus, das er ebenfalls auf dem Grundstück bauen wollte, ist erst einmal hinfällig. Als sein Sohn, der mit seinen drei Kindern in einer zweieinhalb Zimmer wohne, mitbekommen habe, wie die Familie hier behandelt werde, habe er darauf verzichtet, so Träger.

In die zwei Wohnungen sollen im Herbst dann jene Menschen einziehen, denen man vor einem Jahr gedroht habe, so Träger. Er hofft nun, dass die Familie mit Kind und dessen Oma wenigstens freundlich behandelt würden. „Das sollte man versuchen, hinzukriegen.“

Von Konstanze Kobel-Höller