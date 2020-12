Teltow

Die weinroten Kissen, die Anke Sieber in ihren Seminaren zur Darstellung der Geschlechtsorgane benutzt, sind anfangs etwas gewöhnungsbedürftig: ein eckiges Kissen mit dreidimensionalem Penis samt Hoden sowie ein rundes Kissen mit Stofffalten, welches die Scheide darstellt. „Vulva und Vagina“, verbessert Anke Sieber mit nachsichtigem Lächeln. Mit den korrekten Bezeichnungen steigt die Sozialpädagogin gern in eine Thematik ein, die in unserer Gesellschaft nach wie vor tabubehaftet ist.

Seit sechs Jahren in Teltow unterwegs

„Kinder erfahren in ihrem Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit oft große Verhaltensunsicherheiten bei Erwachsenen, daher brauchen Betreuungseinrichtungen sexualpädagogische Konzepte“, erklärt sie. Dies hat auch der Kita-Eigenbetrieb „MenschensKinder“ der Stadt Teltow erkannt. Seit sechs Jahren ist Anke Sieber für den Verein „DREIST e. V.“ mit sexualpädagogischen Beratungs- und Fortbildungsangeboten in den Einrichtungen von „MenschensKinder Teltow“ unterwegs.

Jede Einrichtung hat ein Konzept

Die Kosten dafür werden jedes Jahr eigens im Budget eingeplant. „Kinder haben Rechte“, erklärt Kitaleiterin Simone Thieme-Kroll für den Eigenbetrieb. „Das gilt erst recht für die Bestimmung über den eigenen Körper.“ Mittlerweile hat jede Einrichtung des Trägers ein eigenes sexualpädagogisches Konzept, das regelmäßig überarbeitet wird. „Ich bin froh, dass wir noch in diesem Jahr mit den Fortbildungen weitermachen konnten“, sagt sie erfreut. „Ein einziger Tag reicht meistens nicht aus, um alle Themen aus diesem Bereich zu besprechen.“ Um bekanntes Wissen aufzufrischen und neue Schwerpunkte zu setzen, sei es nötig, die Seminare regelmäßig durchzuführen.

Keine Kosenamen für klare Begriffe

Noch immer glauben manche Erzieherinnen und Erzieher, dass Kitakinder im Rahmen einer guten sexuellen Bildung auch umfassend über Fortpflanzung und Erwachsenensexualität aufgeklärt werden müssten. „Wichtiger ist jedoch, den Kindern zu erlauben, ihren Körper kennen zu lernen und zu erforschen“, betont Anke Sieber. Grundlage dafür sei eine klare Sprache. Kosenamen für Penis und Klitoris, die anatomischen Pendants zueinander, verurteilt sie. Diese würden „Kindern das Gefühl geben, dass da etwas anders und komisch ist mit ihren Geschlechtsteilen“.

Zum Bildungsauftrag einer Kita gehöre eben auch das korrekte Benennen der Körperteile. Vielen Erwachsenen fiele das aber schwer. Mit eindeutigen Begrifflichkeiten kann zudem eine Abwertung von Geschlechtsteilen verhindert werden. „Wir wollen den Kindern vermitteln, dass die Beschäftigung mit dem eigenen Körper in Ordnung ist und Spaß macht.“

„Doktorspiele“ dürfen sein

Für regelmäßige emotionale Diskussionen während der Seminare sorgt auch das Thema „Masturbation“. Kinder erkunden ihren Körper auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Situationen, weiß Sieber. Hier sollte die Kita den Kindern einen geschützten Raum geben, etwa durch das Anbieten einer Decke und Aufstellen bestimmter Regeln. Ein rüdes „Hör auf damit!“ sei wenig empathisch und gehe am Grundbedürfnis von Kindern vorbei.

„Die Bedürfnisse verschwinden ja nicht, nur weil man den Kindern verbietet, ihrer natürlichen Neugier nachzugehen“, sagt Sieber. Deshalb sollten auch „Doktorspiele“ nicht unterbunden werden. Sofern sie unter Gleichaltrigen stattfinden und im Vorfeld ebenfalls Regeln festgelegt und erklärt wurden.

Unvoreingenommen mit dem Thema umgehen

Wenn Kinder Gefühle ausleben und sinnliche Erfahrungen machen dürfen, können sie ein gutes Körpergefühl und eine positive sexuelle Identität als Kinder und später als Erwachsene entwickeln. Davon ist auch Sandra Damaske überzeugt. Die junge Erzieherin nimmt zum wiederholten Mal an der Fortbildung teil. „Es ist wichtig, dass wir Erzieherinnen und Erzieher lernen, offen und unvoreingenommen mit dem Thema ‚Sexualität‘ umzugehen und Fragen altersgerecht zu beantworten“, sagt sie. „Nur so können wir den Kindern Sicherheit vermitteln und Ansprechpartner für sie sein.“ Ein positiver Umgang mit dem eigenen Körper stärke das Selbstwertgefühl und fördere die Beziehungs- und Liebesfähigkeit. Oder, wie Pädagogin Sieber es gern ausdrückt, die allgemeine Lebenskompetenz und Gesundheit von Kindern.

Weitere Informationen zur geschlechtsspezifischen Bildungs-, Sozial- und Beratungsarbeit finden Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte unter www.dreist-ev.de

