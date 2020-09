Solarstrom, grüne Dächer, weniger Licht: Das will Teltows Klimaschutzbeauftragter

Teltow

„Meine Tür steht immer offen“, sagte Matthias Putzke. Das war bei der telefonischen Vereinbarung zum Treffen im Rathaus wörtlich gemeint. Es gilt aber auch im übertragenen Sinne: Matthias Putzke will Ansprechpartner sein. Seit Anfang September ist er Klimaschutzbeauftragter von Teltow. Dafür ist eine unbefristete Vollzeitstelle geschaffen worden. Das macht deutlich: Die Stadt meint es offenkundig ernst mit dem Klimaschutz. Sie will etwas erreichen.

Vom Maschinist zum Sinologen und Klimafachmann

Mit Matthias Putzke hat sie einen erfahrenen Mitarbeiter gewonnen. Der gebürtige Rathenower hatte eine Ausbildung als Kraftwerksmaschinist, hat auf dem Abendgymnasium Abitur gemacht, Wirtschaftswissenschaften und Sinologie studiert, er hat für Großkonzerne genauso gearbeitet wie für Kommunen, war Mitgründer eines Start-ups zur Entwicklung von Klima- und Umweltkonzepten. Seine letzte berufliche Station hatte er in Stahnsdorf. Aber dort war die Stelle des Klimaschutzbeauftragten nur befristet.

Anderthalb Jahre seines Arbeitslebens hat Putzke in China verbracht, in Peking und Shanghai. „Dort erlebte ich die krassesten Umweltsünden“, blickt Putzke zurück. Das Thema gewann für ihn noch mehr Bedeutung als es ohnehin schon hatte.

Das Ziel für Teltow ist: Bis spätestens 2050 soll die Stadt klimaneutral sein, so wie es der deutsche Klimaschutzplan grundsätzlich für die Kommunen vorsieht. Mit dem Plan will Deutschland das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 umsetzen. Matthias Putzke nennt seinen ersten Schwerpunkt im neuen Amt „Solarinitiative Teltow“. Man könne sie auf Kleinmachnow und Stahnsdorf ausdehnen – zur Solarinitiative TKS.

Mehr Solarstrom von kommunalen Dächern

„Zunächst lege ich einen starken Fokus auf die kommunalen Dächer“, sagt Putzke. Die Umstellung auf erneuerbare Energien, das sei machbar; ebenso, mehr Grün in die Stadt und auf die Dächer zu bringen. Schwieriger ist es mit dem Verkehr. Autos ermöglichen ein Höchstmaß an Mobilität, bieten einen Zeitvorteil und sind auch spontan verfügbar. Gegen diese Vorteile haben es die alternativen Fortbewegungsmittel sehr schwer, auf dem Land noch mehr als in den Großstädten. Viele Land-Bewohner meinen, über einen Zweit- oder Drittwagen verfügen zu müssen. Matthias Putzke bedauert das und verweist auf die Möglichkeiten der nachhaltigen Mobilität mit Elektroauto oder mit dem Fahrrad.

Der Klimaschutzbeauftragte kennt sich durch seine früheren Tätigkeiten aus in der Kommunalpolitik. Man muss in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Mehrheiten finden, man muss die Bürger erreichen. Anders geht es nicht mit dem Klimaschutz. Das bedeutet zum Beispiel: Auch anspruchsvolle technische Prozesse müssen so erklärt werden, dass Nichtfachleute sie verstehen. Aber Matthias Putzke darf durchaus Kommunikationsvermögen beschieden werden, sogar mit Humor bereichert.

Reduzierung der Lichtverschmutzung

Seinen ersten Auftritt in der SVV hatte er schon wenige Tage nach Amtsantritt. Es stand ein Antrag zur Abstimmung, in dem die Verwaltung beauftragt wird, Maßnahmen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung zu ergreifen, etwa nachts in kommunalen Einrichtungen das Licht abzuschalten; auch die Gewerbetreibenden sollen für das Thema sensibilisiert werden. Putzke kann sich eine sogenannte adaptive Beleuchtung vorstellen. Unter dem Begriff werden verschiedene technische Maßnahmen zusammengefasst.

Auf adaptiv beleuchteten Radwegen zum Beispiel könnte das Licht mit dem Radfahrer quasi „mitfahren“. Putzke gibt allerdings zu bedenken, dass die Verfahren teuer sind und sich Kohlendioxid damit nur minimal einsparen lasse. Außerdem: Eine dunkle Stadt bedeutet Verzicht auf nächtliche Sicherheit, sie wäre nicht gut fürs Stadtmarketing und den Firmen könne man ihr Marketing – in Form von Leuchtreklame – nicht verbieten. Was aber geht: „Die Bürger sollten abends in ihren Wohnungen nur die Lichter einschalten, die sie gerade benötigen“, empfiehlt der Klimaschutzbeauftragte. So könne man zwei Ziele gleichzeitig erreichen: „Es wird Energie und somit CO2 gespart und es wird die Lichtverschmutzung reduziert.“

Von Stephan Laude