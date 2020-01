Teltow

Die Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Ruhlsdorf und Teltow muss ab dem 23. Januar bis zum 13. Februar im Bereich des Abzweiges zur Kreisstraße 6901 in Ruhlsdorf bis zum Teltomatgelände in Teltow voll gesperrt werden. Grund sind Vorbereitungen für den geplanten Ausbau der Straße. Die Bauarbeiten soll im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Die Sperrung ist erforderlich, um die Arbeits- und Verkehrssicherheit der Bauleute sowie ihrer Technik gewährleisten zu können.

Umleitung wird eingerichtet

Die Straße soll täglich in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15 Uhr gesperrt werden. So kann der Berufs- und Schulbusverkehr aufrechterhalten werden, teilt der Landesbetrieb mit. Eine Umleitung wird von der L 40 kommend über die Iserstraße und die Potsdamer Straße in Teltow eingerichtet. Der Schenkendorfer Weg wird von der Stahnsdorfer Straße aus als Einbahnstraße ausgewiesen. Hinter dem Knoten mit der Ruhlsdorfer Straße wird eine Ersatzhaltestelle für den Linienbus eingerichtet. Die Umfahrung des Sperrbereiches ist aber auch über die neue Biomalzspange zwischen Teltow und Stahnsdorf möglich. In dem genannten Abschnitt wird während der angegebenen Zeit ein Halteverbot ausgewiesen.

Parallel dazu werden ab dem 23. Januar bis zum 29. Februar die Baumaßnahmen für die weiteren Abschnitte in Ruhlsdorf vorbereitet. Dazu wird die Ortsdurchfahrt jeweils halbseitig gesperrt. Über den weiteren Ablauf des Straßenausbaus will der Landesbetrieb rechtzeitig informieren.

