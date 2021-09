Teltow-Seehof

Dass alle Straßen in Seehof als erschlossen bewertet werden, beantragte die Teltower Fraktion Freie Wähler-BIT-BFB. Hintergrund sind aktuelle Diskussionen um eine Straßenerschließung, bei der sich die Kosten über die Jahre knapp verdoppelt haben. Der Antrag wurde denkbar knapp abgelehnt.

„Ich bitte darum, bei Bedenken nicht dagegen zu stimmen, sondern sich zu enthalten“, appellierte der Stadtverordnete Andreas Wolf an seine Kollegen. „Der Beschluss wäre ein Schritt in Richtung Bürgergerechtigkeit.“ Die Verwaltung sprach sich jedoch klar gegen den Wunsch aus, unabhängig von ihrem tatsächlichen Ausbauzustand alle Straßen in Teltow-Seehof als erschlossen zu bewerten. Dadurch würden nur neue Ungerechtigkeiten entstehen und man wolle die Solidargemeinschaft in der der Stadt immer im Auge behalten, so Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD). Außerdem gebe es eine Rechtslage, an die es sich zu halten gelte. Man müsse davon ausgehen, dass die Stadt 100 Prozent der Beiträge selbst zahlen müsse, wenn der Antrag beschlossen würde – das Land würde keinen Zuschuss leisten.

Durch die vorhandene hinreichend befestigte Fahrbahn, Straßenbeleuchtung und teilweise Entwässerung über die Kanalisation sehen die Anwohner ihre Straßen als ersterschlossen an. Quelle: Madlen Pilz

Die Problemlage sei größer als nur ein paar Straßen, es gebe auch andere Quartiere mit ihrer Geschichte. Für den aktuellen Fall sei man mit der Bürgerinitiative aber „in gutem Kontext und Gespräch.“ Schmidt betonte, er wolle „die Diskussion nicht so führen, dass jemand das Gefühl bekommt, er könne Großes erwarten.“

Kämmerer Rico Kasten bat um eine Entscheidung und damit eine klare Richtung, erklärte aber: „Wenn dieser Beschluss heute gefasst wird, müssten wir prüfen lassen, ob wir ihn beanstanden lassen müssen.“ Eine Verringerung des Bürgerbeitrages könne er sich auf höchstens mit einer Gegenfinanzierung vorstellen.

Die Stadtverordneten stimmten schließlich namentlich ab. Zwölf sagten ja, vier enthielten sich, zwölf lehnten ab. Damit fiel der Antrag so knapp wie nur möglich durch.

Von Konstanze Kobel-Höller