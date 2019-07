An der Biomalzspange verändert sich gerade das Stadtbild – nicht alle freut das. Mit dem Bau der Verbindungsstraße setzen die meisten Mieter hohe Erwartungen in die Entwicklung des kleinen Gewerbeparks. Der Metallkünstler Achim Schmidt bleibt eher skeptisch, schließlich rückt seine Werkstatt „Himmelsgarten“ jetzt mehr in den Fokus.