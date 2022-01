Streit um Kosten für Straßenbau in Teltow-Seehof

Teltow

Im Streit um die Beteiligung von Anwohnern, die 90 Prozent der Kosten für Straßenbaumaßnahmen im Teltower Ortsteil Seehof übernehmen sollen, möchte die Verwaltung diesen jetzt entgegenkommen. Da sich nach einer dreijährigen Bauverzögerung die ursprünglich angesetzten Kosten auf nun mehr als 800.000 Euro fast verdoppelt haben (die MAZ berichtete), schlägt die Stadt vor, den Gemeindeanteil der Baukosten für die Fontane-, Raabe- und Stormstraße von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen. Dieser Vorschlag, der als Beschlussantrag in die kommende Stadtverordnetenversammlung (SVV) eingebracht werden soll, sei ein „Lösungsansatz der Verwaltung aus den Beratungen mit der Bürgerinitiative und den Fraktionen“, erklärt Stadtsprecher Jürgen Stich. Die Kosten für die Anwohner würden sich nach MAZ-Informationen damit um etwa 1500 Euro pro Grundstück reduzieren. „Prinzipiell finden wir es gut, dass die Stadt sich hier bewegt“, so Florian Deppisch von der Bürgerinitiative. „Allerdings wissen wir nicht, auf welcher Basis die neue Kostenverteilung beruhen soll“. Auch würden keine ausreichenden Gründe genannt, weshalb die Stadt den Anwohnern so plötzlich entgegenkomme. Mitglieder des Bauausschusses fordern deshalb, den Antrag im Bauausschuss als entsprechendes Fachgremium der SVV zu beraten. Geht es nach dem Willen der Verwaltung, wird der Antrag allerdings lediglich im Finanz- und im Hauptausschuss behandelt. „Die Verwaltung hält sich hier an die Zuständigkeitsordnung“, erläutert Stadtsprecher Stich. „Thema ist die Umlage von Kosten auf Anlieger, es geht nicht um bauliche Fragen.“

Grüne: „Fairer Kompromiss“

Der Stadtverordnete Martin Emmendörffer (Bündnis 90/Die Grünen) sieht das anders. „Eigentlich ist der Vorschlag, die Gebühren für die Anwohner auf 80 Prozent zu reduzieren, ein fairer Kompromiss“, findet er. Doch seien hierbei „auch die Gründe für die massive Kostensteigerung interessant“. Diese könnten nämlich vor allem durch eine Änderung des Leistungsverzeichnisses während der laufenden Ausschreibung verursacht worden sein, vermutet er, und nicht nur durch „gestiegene Energie- und Rohstoffpreise sowie den Fachkräftemangel“, wie die Stadt bislang erklärt.

Die Geschäftsordnung der SVV Teltow legt fest, dass der Bauausschuss auch über „Satzungen und Gebührenordnungen für den Bereich der Bauverwaltung berät“. Ferner sei ein „Beratungsgegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen“, wenn dies von mindestens zwei stimmberechtigten Mitgliedern geltend gemacht wird. Dieses Recht sei auch in der Brandenburgischen Kommunalverfassung verbrieft, so Emmendörffer. Deshalb haben er und Bauausschuss-Kollege Axel Szilleweit (Die Linke) die Aufnahme des Beschlusses auf die Tagesordnung des Bauausschusses beantragt.

Kommunalaufsicht eingeschaltet

Auch Ulrich Witzig (CDU) sähe den Antrag gern dort. „Eigentlich führen wir solche Diskussionen vor Beginn der Baumaßnahmen“, erklärt er. „Allerdings wäre es schön, wenn die Verwaltung hier den Sachverhalt noch einmal erläutert, damit die Mitglieder des Bauausschusses Bescheid wissen und wir bei der Planung zukünftiger ähnlicher Baumaßnahmen entsprechende Lösungsvorschläge haben“.

Kira Fischer (SPD), Vorsitzende das Bauausschusses, teilt Emmendörffer dazu in einer E-Mail mit, dass der Beschlussantrag durchaus im Ausschuss behandelt werden könne, sofern die Ausschussmitglieder dies vor Beginn der Sitzung entscheiden würden. Diese „hartnäckige Weigerung, den Bauausschuss zu beteiligen“, ärgert Emmendörffer. Bei solch wichtigen Themen dürfe es nicht von politischen Mehrheitsentscheidungen abhängig sein, ob sie in den Fachgremien besprochen würden, kritisiert der Kommunalpolitiker. „Das ist eine „Frage der Transparenz und des Anstands der Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber.“ Er hat jetzt die Kommunalaufsicht eingeschaltet und gebeten, „dem in der Kommunalverfassung Brandenburg verbrieften Recht der Gemeindevertreter Geltung“ zu verschaffen.

Von Madlen Pilz