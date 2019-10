Tausende strömen zum Stadtfest nach Teltow

Teltow

„So groß hatte ich das gar nicht in Erinnerung“, sagt ein Besucher des Teltower Stadtfestes – immerhin das größte Fest in Brandenburg anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Doch auch wenn sich die Besucher durch die Rheinstraße zeitweise regelrecht drängelten, so kämpft das Stadtfest doch mit dem herbstlichen Wetter. Tiefhängende Wolken, Regen und niedrige Temperaturen machen den Organisatoren ausgerechnet im 30. Jubiläumsjahr zu schaffen.

„Am ersten Tag hatten wir wirklich noch Glück“, sagt Stefanie Herfurth von der Agentur Brando. Sie schätzt, dass sich 20 000 oder sogar mehr Besucher auf dem Gelände eingefunden hatten. „Es war eine tolle Stimmung bei Lou Bega, City und Chris Thompson“, sagt sie. Während Gastronomie und Konzerte immer gut liefen, hätten andere Aussteller bei schlechtem Wetter Probleme. „Wir haben auch so tolles Kunsthandwerk. Die Leute sollen ein bisschen links und rechts schauen, dann finden sie sicher etwas, womit sie sich selbst oder anderen eine Freude machen können“, rät die Veranstalterin. Genau das hat eine Besucherin gemacht: Ihrem Sohn hat sie eine Harry-Potter-Schreibfeder gekauft, mit Tinte. Jetzt drängt die Oma weiter, die aus Oldenburg zu Besuch ist – pünktlich zum Stadtfest. Es gibt noch viel zu erleben.

Samstag ist Regional-Tag

Am Freitag fand die „Offen & Air“ Danceparty mit den Rappern Exiss777, Zensery und Sayonara aus der Region statt. Außerdem standen MC Fitti, Stamping Feet, das Trommelgewitter aus Berlin, und die Techno-Legende DJ Westbam auf der Bühne. Am Samstag ist Regional-Tag: Künstler aus Teltow und der Umgebung zeigen, was sie können. Darunter Tauchschemel, Chill and Groove, Denise Obluda – die unlängst mit der Idee, aus der Stahnsdorfer Waldschänke eine Cocktailbar und ein Varieté von sich reden gemacht hat –, die PCV Panthers Cheerleadermeister oder Monkey On A Wire.

Sonntag werden Ehrenamtler geehrt

Der große Abschluss erfolgt am Sonntag: So besucht etwa „NOX – The Robot“ das Stadtfest. Trotz einer Größe von 2,5 Metern und einem Gewicht von 300 Kilo spricht er nicht nur, sondern tanzt sogar. Neben dem Familiengarten findet auch in diesem Jahr der „Markt der Möglichkeiten“ statt, wo sich Vereine und Organisationen präsentieren können, und um 13.45 Uhr werden Ehrenamtler von Bürgermeistern der Region ausgezeichnet. Für Schlagerfans gibt es das große Mitsing-Finale mit Sonia Liebing, Mitch Keller und Heinz Rudolf Kunze. Um 22 Uhr beendet ein Feuerwerk das Stadtfest. „Mit einer kleinen Überraschung“, so Herfurth.

