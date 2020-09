Weil er einen Fahrschein nicht kaufen wollte und deshalb aus dem Bus aussteigen sollte, hat ein 17-Jähriger am Mittwoch den Fahrer der Regiobus-Linie 620 in Teltow angegriffen. Die Polizei ließ den psychisch überforderten Jugendlichen mit Rettungskräften in eine Fachklinik bringen.