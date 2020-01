Teltow

Ein Fordfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Lichterfelder Allee in Teltow in Richtung Berlin. Plötzlich kreuzte ein Radfahrer die Fahrbahn. Trotzdem der Autofahrer sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Radler nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 76-jährige Radfahrer schwer verletzt. Er war zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls musste die Lichterfelder Allee in Fahrtrichtung Berlin zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline