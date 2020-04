Teltow

Ein Skodafahrer stieß am Mittwochmittag in der Mahlower Straße in Teltow mit einem Radfahrer zusammen. Der Autofahrer wollte in der Schönower Straße nach in die Mahlower Straße einbiegen. Der 62-jährige Radler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Von MAZonline