Teltow

Die Teltower „Allee der Bäume“ bekommt wieder Zuwachs: Ab Sonntag wird eine Rotbuche die Baumreihe in der Beethovenstraße ergänzen.

Zum zweiten Mal Baum des Jahres

Die Rotbuche ist der Baum des Jahres 2022. Damit wird dieser Titel zum zweiten Mal verliehen, denn bereits 1990 fiel die Wahl auf die in Europa dominierende Buchenart.

Eine Rot-Buche kann ein mächtiger Baum werden. Quelle: Andreas Gomolka

Anlässlich des „Tag des Baumes“ am 25. April wird die Initiativgruppe rund um den Teltower Baumliebhaber und Initiator Detlef Behnke in der Beethovenstraße im Teltower Postviertel die bestehende „Allee der Bäume“ um eine Rotbuche erweitern. Zugang zur Aktion ist über die Carl-Orff-Straße neben der Kita „Sonnenblume“ möglich.

Die Akteure pflanzen die Rotbuche bereits am Sonntag, dem 24. April, um 10 Uhr vor Ort. Interessierte können der Aktion gern beiwohnen. Auch Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) unterstützt das Ansinnen. „Es ist ein Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt, wenn sich Bürgerinnen und Bürger auf diese Weise einbringen“, sagt er und dankt den Akteuren, „Ii Zeiten, in denen Zusammenhalt so wichtig ist, bedeutet das sehr viel.“

Von MAAZonline