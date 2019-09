Ruhlsdorf

Am Dienstag gegen 12 Uhr soll ein Mann ein Mädchen auf dem Gelände der Ruhlsdorfer Grundschule angesprochen haben. In einer Hofpause habe er sich als neuer Biologielehrer vorgestellt und ihr über die Wange gestreichelt. Dann ging er in Richtung Röthepfuhl weg.

Er soll in Begleitung einer Frau mit Rollator gewesen sein. Er war etwa 70 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hatte blau-graue Augen und kurze graue Haare. Hose und Mantel waren dunkel.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel. 0331/5 50 80.

