In der Mädchenzukunftswerkstatt in Teltow hat der DGB-Kreisverband Potsdam-Mittelmark sein nächstes Projekt in der Wanderausstellung „Frauenarbeit, Frauenalltag, Frauenrechte“ gestartet. Zum Auftakt kam auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) in den Mädchentreff.