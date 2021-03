Teltow

Eine Einigung im Streit um die geplante Montessori-Kita in Teltow scheint in Sicht zu sein. Nachbarn hatten sich über mangelnde Bürgerbeteiligung geärgert und darüber, dass das Gebäude viel größer und wuchtiger als gedacht würde. Vor allem das Grundstück der Familie Kaplick hätten wegen der Größe des Baus zeitweise komplett im Schatten gelegen. Auch hätte ein erst vor zwei Jahren errichteter Kamin stillgelegt werden müssen, um alle Abstandsregeln einzuhalten.

Die Stadtverordneten sollten eigentlich in dieser Woche das gemeindliche Einvernehmen zum Vorhaben erteilen, doch die Anwohner schlugen mit Unterstützung des Stadtverordneten Martin Emmendörffer (Fraktion Grüne/Linke) Alarm und drohten zu klagen, sollte der Hauptausschuss zustimmen.

Lesen Sie auch:

Doch alles sollte anders kommen, denn der Bauherr des Vorhabens, Andreas Wölk von Team Bau Sozial aus Lüneburg, kam spontan nach Teltow. „Er ist aus allen Wolken gefallen, hat sich mehrfach entschuldigt und gesagt, dass ihm das sehr leid tut“, erzählt Kaplick der MAZ. Wölk sei davon ausgegangen, dass alles mit den Anwohnern abgesprochen sei. Das bestätigt auch Emmendörffer: „Für ihn brach eine Welt zusammen, ihm war vermittelt worden, alles sei okay.“ In der Folge habe es ein rund vierstündiges Gespräch gegeben, noch vor Ort wurde eine neue Planung vorgestellt.

Das Gebäude soll nun etwas weiter weg von der Grundstücksgrenze der Kaplicks stehen und quasi gespiegelt werden, sodass das oberste Halbgeschoss und der Eingang auf der anderen, südlichen, Seite sein werden. „Damit sind wir superglücklich“, sagt Sebastian Kaplick, der erneut betont, dass er nichts per se gegen eine Kita als Nachbarn hat. „Das ist wirklich in ein Happy End, ich hätte nicht gedacht, dass das so läuft. Die Kinder können jetzt kommen.“

So soll die Kita aussehen. Quelle: HSR-Architekten

Die Kita soll Platz für 156 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Ende der Grundschulzeit von der Krippe bis zum Hort bieten. Die integrative Einrichtung wird nach dem Montessori-Konzept arbeiten. Träger der Einrichtung wird die Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen, Eigentümer des Grundstückes ist die evangelische Kirchengemeinde Teltow. Das Vorhaben ist auch mit dem Kita-Eigenbetrieb abgesprochen. Dessen Leiterin Solveig Haller: „Ich freue mich zum einen auf eine tolle Zusammenarbeit und die Erweiterung der Trägerlandschaft in Teltow. Das pädagogische Profil der Kita ist auch wunderbar und in Teltow einmalig.“

Von Konstanze Kobel-Höller