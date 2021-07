Teltow

Fünf Bäume am Rand des Sabersky-Parks in Teltow-Seehof wurden diese Woche gefällt, eine Baustraße wurde einige Meter in den Wald hinein angelegt – die Beunruhigung der Anwohner wächst, dass die befürchtete Rodung und Bebauung des Gebietes bevorstehen könnte. Doch worum geht es wirklich? Die MAZ hat nachgefragt.

„Wir sind unter anderem von Anwohnern über die Vorgänge informiert worden“, so Teltows Sprecher Jürgen Stich, „und waren auch sofort mit unserem Baumbeauftragten und zwei Mitarbeitern vom Ordnungsamt vor Ort.“ Dort sei der Baggerfahrer angetroffen worden, auch mit dem Chef des Unternehmens habe die Stadt gesprochen. Die Arbeiten wurden in der Verlängerung der Roseggerstraße vorgenommen, erklärt er.

Landkreis und Forstbehörde informiert

Hier sei ein Bauvorhaben für ein Einfamilienhaus geplant, sei den Mitarbeitern der Stadt erklärt worden. Um das Grundstück anfahren zu können, sei die Baustraße nötig. Dafür hätten fünf Laubbäume weichen müssen. Auf die Frage, ob eine Fällgenehmigung vorliege, habe die Stadt die Antwort erhalten, eine solche sei nicht notwendig, weil es sich um einen Teil des Waldes handle, sagte Stich. Teltow habe nun den Landkreis informiert, um zu prüfen, ob eine Baugenehmigung vorliege und sich mit der Forstbehörde in Kontakt gesetzt, die für den Wald zuständig ist.

Die Baustraße wurde in der Verlängerung der Roseggerstraße in Seehof-Teltow angelegt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Letztere war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar, doch dem brandenburgischen Waldgesetz ist zu entnehmen, dass Wald nur mit Genehmigung der unteren Forstbehörde „in eine andere Nutzungsart“ umgewandelt werden darf. Dies ist allerdings dann nicht der Fall, wenn eine solche etwa durch eine Baugenehmigung zugelassen wird.

Bereits 2014 wurde von Teltow das Einvernehmen für einen Bau-Vorbescheid für die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern an dieser Stelle erteilt. Die beiden betroffenen Flurstücke liegen im Innenbereich, die Erschließung sei gesichert, das Ortsbild werde nicht beeinträchtigt, insgesamt sei das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig, lautete die Beurteilung durch die Verwaltung. Seitdem habe man nichts mehr von dem Vorhaben gehört, so Stich.

Bauantrag ist noch in Bearbeitung

Der Landkreis teilte der MAZ nun gestern auf Anfrage mit, dass tatsächlich für die betreffenden Flurstücke seit 24. März dieses Jahres ein Bauantrag für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit zwei Stellplätzen und einer Terrasse vorliege. Genehmigung gibt es aber noch keine, der Antrag sei in Bearbeitung, da die Fachämterbeteilung noch nicht abgeschlossen sei, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Bei dem Sabersky-Park in Teltow-Seehof handelt es sich um ein hochsensibles Gebiet. Er wurde vom bekannten Gartenarchitekten Theodor Nietner (1823-1894) angelegt, einem Schüler und Mitarbeiter von Peter Joseph Lenné. Der jüdische Kaufmann Max Sabersky, der 1872 Seehof erworben hatte und daraus eine Villensiedlung errichtete, hatte ihn beauftragt, vor seiner Villa einen „Hausgarten“ anzulegen. 1934 musste die Familie Sabersky ihre Grundstücke an die Stadtverwaltung verkaufen.

Nach der Wende wurde die Rückgabe an ihre Erben juristisch ausgefochten. 2010 wurde schließlich ein Antrag auf die Errichtung von insgesamt 17 Einfamilienhäusern an der Fritz-Reuter-Straße gestellt. Die Stadtverordneten verweigerten das Einvernehmen, erteilten es aber für eine abgespeckte Version mit 13 Einheiten. Diese sind mittlerweile errichtet.

Stadt versucht, Park zu schützen

2018 gab es schließlich Unruhe wegen umfangreicher Fällungen, die mit Bewirtschaftung und Waldpflege begründet wurden. Die Anwohner befürchteten die Rodung und ein großflächiges Bauvorhaben. Die Stadt Teltow entschied daraufhin, dass ein Grünordnungsplan aufgestellt werden solle und beschloss voriges Jahr einstimmig eine Veränderungssperre. Zudem soll mit der Max-Sabersky-Erbengemeinschaft über den Ankauf des Parks verhandelt werden.

All diese Maßnahmen betreffen aber nicht die beiden Flurstücke, auf denen nun ein Einfamilienhaus errichtet werden soll. Diese liegen außerhalb des eigentlichen Parkareals.

