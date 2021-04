Teltow

Auch die Stadt Teltow und die Gemeinde Kleinmachnow schließen sich am kommenden Sonntag dem bundesweiten Corona-Gedenktag an. Geplant sind Trauerbeflaggung und Kirchengeläut.

Zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie – in Teltow sind bereits 27 Menschen, in Kleinmachnow 21 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – findet am 18. April eine zentrale Gedenkveranstaltung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt statt. Als äußeres Zeichen der Anteilnahme werden deswegen an diesem Sonntag am Neuen Rathaus der Stadt Teltow und vor dem Rathaus Kleinmachnow die Flaggen auf Halbmast wehen.

Auch Kirchen erinnern an die Verstorbenen

Auch die Kirchen werden den Gedenktag mitgestalten: Sie werden um 13 Uhr die Glocken der Sankt Andreaskirche und der Ruhlsdorfer Kirche zum Gedenken an die Verstorbenen läuten, in den Gottesdiensten wird es am Sonntag Fürbitten für die Corona-Verstorbenen geben.

Außerdem wiederholen die beiden Kommunen die Bitte Steinmeiers, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ein persönliches Zeichen der Anteilnahme setzen – möglich sei dies durch eine Schweigeminute oder durch eine brennende Kerze, die um 18 Uhr ins Fenster gestellt wird.

Auch andere Kommunen des Kreises haben sich bereits dem Gedenktag angeschlossen, die Trauerbeflaggung wurde vom Land Brandenburg angeordnet.

