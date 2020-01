Die GINN-Hotelkette will im April das frühere Pentahotel an der Rammrathbrücke in Teltow neu eröffnen. Bis dahin sollen umfangreiche Umbauten in dem Haus vorgenommen werden. Marketingdirektor Florian Lück setzt schwerpunktmäßig auf Firmen, die Schulungen oder Kongresse abhalten.