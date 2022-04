Teltow

Den Tränen nahe war Lena (21) aus Teltow in der zehnten Folge von Heidi Klums Fernsehschau Germanys Next Top Model (GNTM). Doch am Ende hatte Lena dennoch allen Grund zur Freude. Sie ist es in die nächsten Runde mit den zwölf besten Kandidatinnen.

Lena gehört zu den Schwächsten und bleibt ohne Modeljob

„Ihr wart heute beide mit am Schwächsten“, sagte Klum zu Lena und Viola, die zusammen das Fotoshooting in einer Showküche mit Laufsteg absolvierten. Vor dem entscheidenden Gang auf dem Laufsteg hatte die 21-Jährige zudem die letzte Chance vertan, einen der begehrten Modeljobs zu ergattern. Vier ihrer 14 Kolleginnen war dies gelungen. Mehrere Konkurrentinnen haben außerdem im Gegensatz zu der Teltowerin zumindest eine Einladung für ein Bewerbungsshooting erhalten. Dies liege wohl daran, die viele Auftraggeber noch nicht dazu bereit sind, die aktuell in der Schau angebotene Vielfalt der Kandidatinnen, also ebenso von Idealmaßen abweichende Models, anzunehmen, erklärte Chefjurorin Heidi Klum.

Die Aufgabe in der zehnten Folge der Schau bestand darin, in der mit Kochtöpfen, Geschirr sowie Herd und Geschirrspüler eingerichteten Küche zu posieren sowie anschließend auf dem Laufsteg ein gute Figur abzugeben und dort ebenso zwei Posen zu präsentieren. Weil zwei identische Kücheneinrichtungen, in denen jeweils ein Model agierte, auf einem sich drehenden Untersatz montiert wurden, mussten die Kandidatinnen jeweils den richtigen Moment für ihre Auftritte zeitgenau abpassen. Fotografen hielten die besten Momente mit Kameras zum fest. Heidi Klum und Stardesigner Jeremy Scott, der mit Stars wie Madonna, Rihanna oder Kate Perry zusammenarbeitet, bewerteten anaschließend anhand der Fotos die Auftritte.

Nicht prickelnd: Heißer Kochtopf auf Beinen der Teltowerin

„Sie sieht mega aus aber sie weiß nicht so richtig, was sie machen soll“, sagte Heidi Klum bereits während Lenas Auftritt. Die Teltowerin trug ein hautenges, buntes Frühlingskleid, auf dem eine Katze, Vögle, Schmetterlinge und Blumen abgebildet waren. Bei ihrer ersten Pose griff sie jedoch beherzt zum dampfenden Kochtopf und stellte diesen auf ihren Beinen ab. „Was hast du da gemacht, der Topf ist doch heiß“, sagte Heidi Klum. Insgesamt beurteilte die Jurorin sowohl Lenas als auch Violas Auftritt als „nicht so prickelnd“.

„Ein Foto hat uns aber doch vom Hocker gehauen“, sagte Heidi Klum am Ende ihrer kritischen Rede. Auf dem Bild steht Lena in der Küche. In der rechten Hand hält sie ein in ein Handtuch gewickelten Teller, die linke Hand platziert sie am Kühlschrank. Die Teltowerin hat damit am ende doch noch Glück gehabt und ist glücklich über den Einzug in die elfte Folge der Modelschau.

Von Elke Kögler