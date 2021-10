Teltow

Die Serie der Schließungen unter Blumengeschäften in der Region TKS reißt nicht ab. Nachdem in Kleinmachnow im Jahr 2020 zwei Blumengeschäfte auf gegeben haben, schließt zum 31. Oktober das Unternehmen „Gartenbau Teltow“ in der Ruhlsdorfer Straße seine Gewächshaustüren für immer. Mit einem Sonderverkauf verabschiedet sich der Betrieb in diesen Tagen von der Kundschaft. Das Ende kommt vorzeitig – auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wie auf Nachfrage zu erfahren war.

Ende mit Ansage

Gartenbau Teltow hat auf rund 6000 gepachteten Quadratmetern Gewächshausfläche eigenen Anbau betrieben und zudem Pflanzen und Blumen verkauft. Gartenbauer und Geschäftsführer Detlef Krieg wusste allerdings seit einiger Zeit, dass er den Pachtvertrag spätestens 2023 verlieren wird: Seine Gewächshäuser gehören zu einer 17 Hektar großen Fläche, auf der bis zu 230 neue Wohnungen gebaut werden können. Für ein Gespräch mit der MAZ fand Krieg aus beruflichen Gründen keine Zeit.

Schwierige Straßensperrung

Das frühere Aus für das beliebte Pflanzencenter kommt indes nicht nur für die Kundschaft, sondern auch für dessen zwei Mitarbeiterinnen überraschend. Geschuldet sei die für viele Stammkunden traurige Entscheidung auch der Tatsache, dass die baustellenbedingte Sperrung der Ruhlsdorfer Straße Kunden fern halte, heißt es bei den beiden Frauen.

Sie selbst seien zwar froh, in der zweiten Filiale des Betriebes in Rudow weiter beschäftigt zu sein. Doch das Team wäre gerne länger als 16 Jahre in Teltow geblieben. Allerdings hätte der Gartenbaubetrieb noch das ganze kommende Jahr 2022 mit der Schwierigkeit leben müssen, Kunden wegen der Baustelle zu verlieren.

Benachbarte Kfz-Werkstatt bleibt

2019 entschieden sich die Teltower Stadtverordneten dafür, auf dem 17-Hektar-Gelände der einstigen Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft (GPG) „Immergrün“ Wohnungsbau zuzulassen: Teltow wollte mit Unterstützung von Investoren eine Mischung aus Wohngebiet, Gewerbe und Grünflächen entwickeln, die kleine Gärtnerei sollte in das Konzept integriert werden. Dennoch war der Betrieb dem Vernehmen nach nicht zu retten: Kaufabsichten von Krieg lehnte ein neuer Eigentümer ab, berichten die Mitarbeiterinnen, stattdessen kündigte man ihm den Pachtvertrag und riss bereits einige Treibhäuser ab. Die benachbarte Kfz-Werkstatt wird dagegen bleiben, war vor Ort zu erfahren. Deren Inhaber ist auch Eigentümer des Grundstücks.

Die Kois ziehen um

Eine Gärtnerei betreibt Detlef Krieg künftig nicht mehr. Es sei eben auch sehr schwierig, Nachwuchs in der Branche zu gewinnen, erzählen die Mitarbeiterinnen. Sie blicken mit Wehmut zurück: „Es war einfach eine schöne Zeit gewesen.“Der Übrigens: Der Chef nehme auch die Kois aus dem Gartenteich im Eingangsbereich mit.

Von Gesine Michalsky