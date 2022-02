Teltow

Erneut wurden in Teltow zur Vorbereitung von Bauarbeiten auf einem Grundstück Bäume gefällt. Konkret handelt es sich um 31 Bäume, die 1999 im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Bau von Parkplätzen gepflanzt wurden und „nach der Teltower Baumschutzsatzung geschützt“ waren, also gar nicht hätten gefällt werden dürfen. Wie die MAZ erst jetzt erfuhr, wurden die Bäume bereits Anfang Februar auf einem rund 2000 Quadratmeter großen Privatgrundstück im Teltower Mühlendorfviertel abgeholzt. Die Stadt sei „vor Fällung der Bäume nicht informiert“ worden, so Pressesprecher Jürgen Stich, auch eine Baumfällgenehmigung wurde nicht erteilt.

Fällung geht am Wochenende über die Bühne

Als mit der Fällung begonnen wurde, wandten sich Anwohner daher sofort an die Stadt. „Es ist schon sehr merkwürdig, dass an einem Freitagnachmittag mit den Arbeiten begonnen wird, wenn kein Amt mehr erreichbar ist, die größten Bäume als erstes gefällt und die Stämme und Wurzeln sogleich mit einem Bagger ausgegraben und umgehend entsorgt werden, als wäre es kompromittierendes Material“, sagt Karsten Hellwig gegenüber der MAZ. Nachdem der Anwohner die Stadtverwaltung an diesem Tag nicht mehr persönlich erreichen konnte, informierte er per E-Mail über das Geschehen. Bei der Polizei wurde er aufgrund der fehlenden Zuständigkeit abgewiesen.

So nahm das Tiefbauamt erst am darauffolgenden Montagvormittag von der Baumfällung Kenntnis, erklärt Stadtsprecher Stich. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fällungen aber bereits stattgefunden. Grundsätzlich gelte das Fällen von Bäumen, die unter den Schutz der Baumschutzsatzung fallen, ohne gültige Fällgenehmigung als „Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden wird“, so Stich. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren sei aber aufgrund anderer Prioritäten noch nicht eingeleitet worden. Auch zur möglichen Höhe des Bußgeldes machte der Stadtsprecher keine Angaben.

Fakten geschaffen, bevor es eine Baugenehmigung gibt

Die Bäume hätten alle am Rand des Grundstücks gestanden, die „hätte man ja vielleicht auch stehen lassen können“, ärgert sich auch Anwohnerin Katja Köppe, „mit diesem dreisten Vorgehen auf dem Grundstück wurden jetzt rechtswidrig Fakten zur Bauvorbereitung geschaffen, bevor es überhaupt eine Baugenehmigung gibt.“

Gegenüber der MAZ bestätigt die Bauaufsicht des Kreises, dass das Baugenehmigungsverfahren des geplanten Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage und Spielplatz noch nicht abgeschlossen sei. Laut gemeindlicher Stellungnahme zum Bauvorhaben hätten für die „Fällung von Bäumen Befreiungsanträge bei der Stadt Teltow“ gestellt werden müssen, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Zwar seien der Bauaufsicht des Kreises die Fällung der Bäume bekanntgegeben worden. Ob es jedoch eine Genehmigung der Stadt Teltow für das „Beseitigen von geschützten Gehölzen“ gebe, wisse die Bauaufsicht nicht. Diese müsse dem Kreis zur Erteilung der Baufreigabe jedoch vorgelegt werden, so Schwinzert weiter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt selbst kann nach eigenen Angaben durch das angestrebte Ordnungswidrigkeitsverfahren keinen Einfluss auf die Genehmigung des Bauantrags nehmen, erklärt Stadtsprecher Stich, da „illegale Baumfällungen nicht als Ablehnungsgrund des gemeindlichen Einvernehmens aufgeführt sind“ und die Stadt bei einem Bauantrag nur planungsrechtliche Belange prüfe. Die Anwohner sind enttäuscht, dass durch das illegale Fällen der Anspruch auf eine Baugenehmigung nicht grundsätzlich verwirkt wird. „Das ist alles schon sehr merkwürdig“, klagt Anwohner Hellwig, „hier bekommt man leider das Gefühl, dass sich Leute mit genug Geld den Rechtsstaat einfach hin- und herbiegen können, wie sie wollen“.

Von Madlen Pilz