Hafenbrücke kommt erst einmal nicht

Teltow

„Es geht nicht darum, ob die Brücke über die Hafeneinfahrt kommt, sondern wann sie kommt“, versichert Teltows Vize-Bürgermeisterin Beate Rietz ( SPD). Der Hafen werde von der Bevölkerung bereits sehr gut angenommen und auch für die geplante Gastronomie gebe es gute Bewerber, ergänzte sie zur Entwicklung des Projektes.

Auf Neuausschreibung wird vorerst verzichtet

Die Ende Juli 2019 abgeschlossene Ausschreibung für die Hafenbrücke wurde jedoch von der Stadt aufgehoben, da die drei eingegangenen Angebote die geplanten Kosten weit überschritten haben. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde nun mehrheitlich entschieden, auf eine Neuausschreibung zunächst zu verzichten. Man rechne damit, dass die Baukosten schon in den nächsten Jahren wieder fallen werden, hieß es. Außerdem müsse ohnehin zuerst der Rad- und Wanderweg an der Kanalaue fertiggestellt werden, sonst würde die Brücke ins Nichts führen. Kritiker befürchten, dass dies nun das endgültige Aus für die Brücke bedeutet, eine Holzbrücke als preiswertere Alternative wurde vorgeschlagen.

Von Konstanze Kobel-Höller