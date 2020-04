Teltow: Haus mit 52 Wohnungen und Läden soll Schwarzbau sein

Teltow

Vor dem Eisladen „Dolci“ in der Kanada-Allee hat sich eine lange Schlange gebildet – auch oder gerade in Zeiten von Corona warten hier die Leute geduldig darauf, ihren Vorgeschmack auf den Sommer abzubekommen. Den Besitzern der Eiscafés ist gerade nicht ganz so sonnig zumute: Zum einen natürlich, weil sie derzeit nur Laufkundschaft bedienen dürfen. Kaffee und Eisbecher dürfen sie damit nicht verkaufen. „Bei gutem Wetter machen wir maximal die Hälfte von sonst Umsatz“, sagt Manuel Drösler, der den Laden gemeinsam mit seiner Frau betreibt.“

Doch noch etwas beschäftigt die beiden derzeit, denn allen Bewohnern und Geschäftstreibenden der Kanada-Allee 10 und 12 flatterte unmittelbar vor Ostern unerfreuliche Post ins Haus: „Ich beabsichtige, die Nutzung Ihrer Hauptwohnung . . . zu untersagen und für den Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld anzudrohen“, steht in dem Brief, den auch Daniel Mühlner erreicht hat. Er und die anderen werden zu einer schriftlichen Anhörung eingeladen. Zehn Tage hat er Zeit, Stellung zu nehmen zu einem Sachverhalt, zu dem er nicht wirklich etwas beitragen kann, schließlich ist er nur Mieter, sondern wohnt dort mit seiner Frau und dem 14-jährigen Kind. Tut er das nicht, wird die Drohung umgesetzt, steht in dem Brief. Anders gesagt: Nimmt er nicht rechtzeitig Stellung, wird ihm das Wohnen in der von ihm gemieteten Wohnung untersagt.

„Ohne Baugenehmigung errichtet“

Für das Gebäude, das insgesamt 52 Wohn-, neun Gewerbeeinheiten und eine gemeinsame Tiefgarage beinhaltet, wurde im Jahr 1998 eine Baugenehmigung erteilt. Im September 1997 seien die beiden betreffenden Flurstücke aber mehrmals neu vermessen worden, so das Untere Bauamt in dem Brief. „Zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung gab es das im Bauantrag benannte Baugrundstück nicht mehr, mit der Folge, dass das Bauvorhaben von Anfang an ohne Baugenehmigung errichtet wurde und in Nutzung ging“, so die Auskunft der Baubehörde gegenüber der MAZ zum aktuellen Fall.

Durch den Vollzug von Grundstücksteilungen, über die es bisher trotz Anfrage keine näheren Erläuterungen gab, seien baurechtswidrige Zustände entstanden. So wurde gegen Vorschriften der Abstandsflächenvorschrift verstoßen, die Feuerwehraufstellflächen lägen auf benachbarten Flurstücken und die Zufahrt zur Tiefgarage überbaue die Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Damit seien die Grundstücksteilungen unzulässig.

„Der Eigentümergemeinschaft wurde im Januar 2020 empfohlen eine neue Baugenehmigung zu beantragen.“ Der Landkreis betont, dass die Anhörung der Aufklärung des Sachverhaltes diene und damit noch keine Entscheidung getroffen sei.

Schock bei den Mietern

Bei den Betroffenen löst der Brief jedoch große Sorgen und Ängste aus. „Das passt einfach so gar nicht zu der Zeit“, sagt Mühlner. Er erinnert an Corona, die Hotels hätten geschlossen, im ersten Schock sah er sich und die anderen Bewohner schon auf der Straße, „Hier wird angedroht, dass die Nutzung untersagt wird, obwohl keine Gefahr für Leib und Leben besteht.“

Drösler bezeichnet das Vorgehen als Schildbürgerstreich. Er habe das Schreiben am Gründonnerstag bekommen. „Wir waren total verärgert.“ Sollte das Eiscafé tatsächlich schließen müssen, gäbe es dafür natürlich keine finanziellen Unterstützungen. „Das ist schon existenzbedrohend“, sagt er. Er hofft jedoch darauf, dass sein Anwalt Recht behält, der gute Chancen auf eine Einigung zwischen den Eigentümern und der Behörde sieht. „Es muss ja eine Lösung geben. Das Haus wird ja nicht abgerissen werden.“

Manuel und Regina Drösler vom Eisladen "Dolci" in Teltow -Mühlendorf. Quelle: Christine Haas

Der Laden ist seit 2014 Mieter in dem Haus. „Wir wissen nicht, was da vorher passiert ist.“ Natürlich habe er sich sofort anwaltlich beraten lassen. Dabei habe er erfahren, dass bereits ein Verfahren zwischen der Eigentümergemeinschaft und dem Bauamt im Laufen sei. „Wir haben den Eindruck, dass die Behörde damit Druck machen will auf die Eigentümer.“ Schließlich könnten die Mieter nichts Essentielles zum Verfahren vorbringen. So sei etwa seine Reaktion gewesen, dass man höflich aber bestimmt darum bitte, von einer Nutzungsuntersagung abzusehen, weil er und seine Frau nichts dazu beitragen könnten. „Die Behörde erwartet wohl Panik bei den Mietern und dass die zu den Vermietern laufen, damit das gelöst wird“, vermutet er.

Angst um das Eigentum

Auch die Besitzer, die schon seit Herbst einen Anwalt mit der Angelegenheit betraut haben, sind besorgt. „Wir wollen nicht unser Eigentum verlieren“, sagt einer von ihnen, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er wohnt seit 1999 in dem Haus. Das Grundstück sei zwar mehrfach geteilt worden, aber er ist der Meinung, die Vorwürfe würden nicht stimmen. „Nach meinen Unterlagen passt alles und ich hätte Nachricht bekommen müssen, wenn sich was geändert hätte.“ Die Mühlendorf GmbH und Co. KG, die das Haus errichtet hat und Klarheit schaffen könnte, gibt es schon lange nicht mehr, so die Hausverwaltung.

„Eine Nutzungsuntersagung käme faktisch einer Enteignung gleich“, ärgert sich eine andere Eigentümerin. Wenn man darüber nachdenke, was eine Nutzungsuntersagung für die Bewohner bedeute – nämlich Ausziehen und das Gebäude leer stehen lassen –, könne man sich vorstellen, welchen Druck die Baubehörde hier aufbaut. „Und das vor dem Hintergrund, dass die meisten Bewohner auch Eigentümer ihrer Wohnungen sind und die Wohnungen als sicheren Platz im Alter zumeist mit Hilfe von Darlehen gekauft haben.“

„Unverschämtheit und Stillosigkeit“

Sie hält das Vorgehen sowohl in der Art und Weise als auch verwaltungsrechtlich als unverhältnismäßig, zumal die Eigentümergemeinschaft ohnehin schon einen Anwalt mit der Suche nach Lösungen betraut hatte. Mit diesem oder Vertretern der Eigentümer habe es offensichtlich auch keine Vorgespräche vor der Androhung durch das Bauamt gegeben.

Sie ist aber auch über den Zeitpunkt sauer: Vor Ostern und zusätzlich in einer Zeit, in der organisierte Zusammenkünfte für eine Abstimmung nicht möglich sind. „Unabhängig davon, ob der Vorgang rechtmäßig ist oder nicht, ist der Zeitpunkt und die Art und Weise aus meiner Sicht eine Unverschämtheit und Stillosigkeit, für die man kaum Worte findet.“ Sie fordert eine Rücknahme des Verfahrens.

