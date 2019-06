Teltow Jüdische Familiengeschichte gefälscht - Teltowerin deckt Geschichts-Skandal um Bloggerin Marie Sophie Hingst auf Die Teltower Historikerin Gabriele Bergner und ein Forscherteam haben die jüdische Familienlüge von Bloggerin Marie Sophie Hingst aufgedeckt. Sie fordert eine Richtigstellung im Sinne der wahren Holocaust-Opfer.

Blick auf die Wände und Decke in der Halle der Namen von mehr als vier Millionen Opfern des Holocaust in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. | Quelle: ZUMA Wire/dpa