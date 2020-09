Teltow: Jäger erschießen Wildschweine tagsüber im Wohngebiet 

Teltow

Einen Riesenschreck erlebten die ein und drei Jahre alten Kinder, die Simone Schulz (52) und ihr 37 Jahre alter Arbeitskollege Montagnachmittag aus der Teltower Kita Pusteblume abholten: „Wir hörten einen Riesenknall. Wir dachten schon, wir sind im Wilden Westen. Die Kinder fingen sofort zu weinen an“, schildert Schulz die Abläufe der MAZ. Zuerst wussten sie nicht, was los war, doch dann sahen sie im Bereich des Striewitzweges eine Rotte Wildschweine wegrennen.

Der richtige Schreck sollte ihnen aber erst noch bevorstehen: Ein paar Minuten später entdeckten sie am Straßenrand zwei erschossene Wildschweine. Ein einsamer Frischling, der nicht mit der Rotte mitgekommen war, irrte neben den toten Tieren herum. „Die Kinder haben gleich wieder geweint“, sagt Schulz. Ein paar wenige Menschen seien dort gewesen, Jäger habe sie aber keinen gesehen, auch keine Sicherungen.

„Ich finde es furchtbar“, so Schulz. „Auch, dass da so ein Frischling zurückblieb. Der Jäger hat das sehr schlecht gemacht. Ich finde das grausig.“

Zwei Wildschweine wurden tagsüber in einem Wohngebiet in Teltow erlegt Quelle: privat

Stadtjäger Torsten Kroll war am Dienstag für die MAZ nicht direkt für eine Stellungnahme zu erreichen, aus der Stadtverwaltung war jedoch zu dem Vorgang zu erfahren: Kroll war Montagnachmittag von Anwohnern informiert worden, dass sich fünf bis sieben Wildschweine im Flussviertel im Bereich der Moselstraße herumtreiben würden. Daraufhin sei der Stadtjäger mit einem zweiten Kollegen zum Ort des Geschehens gefahren, so Stadtsprecher Jürgen Stich. Bei dem betreffenden Bereich handle es sich um ein verwildertes Grundstück, in dem sich zahlreiche Wildschweine aufhalten. Aus Gründen der „Gefahrenabwendung“ habe Kroll es für nötig gesehen, zu handeln, um das Areal zu „bereinigen“.

Während der Stadtjäger selbst darauf achtete, dass keine Menschen gefährdet wurden, griff sein Kollege zur Waffe und gab zwei Schüsse ab. Beide seien von oben in eine Sandsenke abgegeben worden, habe Kroll erklärt. Das stellt sicher, dass Kugeln, die möglicherweise durch ein Tier durch- oder daneben geschossen werden, sofort abgefangen werden und keinen Schaden anrichten können. Anschließend wären die beiden erlegten Wildschweine an den Straßenrand gezogen worden. Sie sollen jetzt verkauft und kulinarisch verwertet werden. Rund 20 andere Wildschweine seien durch die Schüsse aufgeschreckt und Richtung Buschwiesen gerannt.

Stich sagt, der Stadtjäger habe versichert, er habe zu jedem Zeitpunkt alle Sicherheitsregeln eingehalten. Da das Grundstück nicht eingezäunt, also befriedet, sei, habe er dort schießen dürfen. Menschen seien nie in Gefahr gewesen und durch die Art der Schussabgabe war auch gewährleistet, dass kein Querschläger auftreten konnte.

Von Konstanze Kobel-Höller