Ganz geheim wurde am Samstag der traditionelle Maibaum auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt aufgestellt. Coronabedingt musste auch in diesem Jahr auf das zünftige Fest mit Besuchern verzichtet werden, auf das Ereignis selbst sollte aber auch 2021 nicht verzichtet werden. Und so wurde – wie auch sonst – am letzten Wochenende im April der Baum ohne großes Publikum aufgestellt, lediglich ein paar Passanten beobachteten das Schauspiel aus sicherer Entfernung.

Seit 2011 wird in Teltow ein Maibaum aufgestellt. An den „Ästen“ sind kunstvoll aus Holz geschnitzte Wappen und Zeichen der verschiedenen Handwerke angebracht, auch Teltows Partnerstädte sind vertreten und zahlreiche Sprüche und Lebensweisheiten sind dort nachzulesen. Die junge Teltower Tradition ist einmalig in der Region und der Maibaum auf dem Marktplatz ist Hingucker für Besucher und Einheimische.