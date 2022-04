Teltow

Der Absatz des Teltower Rübchens war in der vergangenen Saison eher mäßig. „Die Felder haben mehr hergegeben als angefragt wurde“, erklärt Ronny Schäreke, neben Axel Szilleweit der einzige Bauer für das Teltower Rübchen. Nach der durchwachsenen Saison bereitet sich Schäreke auf den Premierenauftritt der Spezialität beim „Markt des guten Geschmacks“, der Leitmesse der deutschen Slow-Food-Bewegung, vor. Die Messe findet von Donnerstag bis Sonntag in Stuttgart (Baden-Württemberg) statt. Slow-Food ist eine weltweite Bewegung. Die Mitglieder setzen sich dafür ein, dass Lebensmittel sozial und ökologisch verantwortungsvoll produziert werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe 40 Prozent der gesamten Ernte untergepflügt“, berichtet Schäreke der MAZ auf Anfrage. Die Corona-Pandemie war Schuld daran, erklärt der Rübchenbauer weiter. Nachdem die Restaurants, an die Schäreke die Spezialität erntefrisch liefert, geschlossen bleiben mussten, ist er seine Ware nicht losgeworden. Da es sich bei der Feldfrucht um ein exklusives Produkt aus der Region Teltow handelt, hätte es sich nicht gelohnt, dieses an andere Abnehmer wie Supermärkte zu liefern. Dafür müsse Schäreke zuerst für viel Geld ein sogenanntes QS-Prüfzeichen beantragen. Das Prüfzeichen belegt, dass sowohl beim Erzeuger, als auch im Groß- und im Einzelhandel alle Lebensmittelgesetze eingehalten werden.

„Da bleibe ich lieber bei der Direktvermarktung“, sagt der Rübchenbauer. Letztere habe die Vorteile, dass er nahe an seinen Kunden dran ist und außerdem nicht viel Verpackungsmaterial für den Verkauf benötige. Supermärkte würden zudem den Abnahmepreis pro Kilogramm Rübchen dramatisch herunterhandeln wollen. „Ich würde auch an Bioläden liefern, dafür fehlt mir allerdings ein Biozertifikat“, erklärt der Bauer, der die Feldfrucht auf seinem Acker im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf anbaut.

Nach der mäßigen Saison freut sich Schäreke auf den Auftritt des Teltower Rübchens beim Markt des guten Geschmacks in Stuttgart. „Das Ziel ist es, unser Rübchen bekannter zu machen“, beschreibt er das Anliegen. Schließlich gebe es genügend Leute, die die Feldfrucht nicht kennen. Normalerweise wird die Spezialität bei der Grünen Woche in Berlin, die im Januar dieses Jahres coronabedingt nicht als Publikums- sondern als Fachmesse in digitaler Form stattfand, präsentiert. Somit konnten dort weder Rübchensuppe noch die Feldfrucht selbst zum Kosten angeboten werden.

Neues Produkt: Rübchensuppe im Glas

Als neues Produkt wird bei der Lebensmittelmesse Rübchensuppe im Glas vorgestellt. Der Inhalt des Glases müsse lediglich mit Sahne sowie einem Schluck Weißwein im Topf erwärmen werden, erläutert Schäreke. Das Produkt, das seit Dezember vergangenen Jahres auf dem Markt ist, habe er mit Fachleuten des Landgasthofes Jüterbog (Teltow-Fläming) entwickelt. Neben Ronny Schäreke werden bei der Messe Vertreter des Fördervereins für das Teltower Rübchen sowie Jens Grabow mit seinen „Teltower Rübchen Spezialitäten“ präsent sein. Grabow stellt verschiedene Produkte wie Rübchengeist, Senf, Suppe sowie Rübchenpralinen vor. Messebesucher erhalten zudem Rezepte für Gerichte, die sich aus dem Gemüse kochen oder backen lassen.

Rübchenfest am Sonntag, 25. September

Nach der Genussschau in Stuttgart blickt der Rübchenbauer hinsichtlich seines Edelgemüses auf das kommende Rübchenfest. Dieses findet traditionell am letzten Sonntag im September, also in diesem Jahr am 25. September, statt. Rübchenanstich ist traditionell am Donnerstag vor dem Fest. Die Ernte und die Nacharbeit seien zwar arbeitsintensiv, sagt Schäreke. Ohne einen Schutz der Feldfrüchte vor der Kohlfliege mit Netzen, droht zum Beispiel ein Totalausfall der Ernte. „Aber man kann mit dem Anbau des Teltower Rübchens durchaus Geld verdienen“, sagt der Ruhlsdorfer.

Von Elke Kögler